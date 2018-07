Infantino exalta formato renovado de premiação da Fifa: 'É um novo evento'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, exaltou nesta segunda-feira o novo formato da premiação da entidade, agora descolada da revista FranceFootball. O prêmio, que era chamado de Bola de Ouro (continua com o mesmo nome no evento da publicação francesa), agora se chamará "The Best FIFA Football Awards" e terá participação do voto do público, pela internet.

"Esse evento será sobre o futebol e seus atores mais apaixonados - jogadores, treinadores e torcedores", afirmou Infantino, na apresentação do novo formato da premiação. "Trata-se de um novo evento, com uma nova abordagem para celebrar o jogo que tanto amamos", declarou o suíço.

Os torcedores poderão votar na escolha do melhor jogador do mundo a partir deste ano, com sua opinião valendo 25% do resultado final. A decisão, antecipada mais cedo pela reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, faz parte de um esforço da Fifa em ganhar a simpatia do público.

Além dos melhores jogadores do mundo, a festa de gala deste ano também irá dar um prêmio aos "torcedores do ano", uma nova categoria criada pela entidade. Momentos marcantes do ano nas arquibancadas serão pré-selecionados e caberá aos torcedores eleger, pela internet, o grupo vencedor. Um concurso ainda vai ser estabelecido para levar onze torcedores para o evento em Zurique.

A maior mudança, no entanto, será a participação do público na escolha dos melhores atletas e treinadores. Além de técnicos de seleções nacionais, capitães e um jornalista de cada país, votarão pela internet os torcedores de todo o mundo. Cada representará 25% do resultado final. Hoje, o público já pode votar no gol mais bonito do ano. Mas, agora, essa experiência será ampliada. O voto poderá ser dado para o melhor jogador, melhor jogadora, melhor técnico e melhor treinadora.

Durante esta semana, os indicados aos prêmios serão anunciados. Nesta terça, serão conhecidos as dez candidatas ao prêmio de melhor treinadora do ano. No dia seguinte, será a vez dos treinadores. Na quinta, dia 3, a Fifa vai divulgar dez candidatas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. E, na sexta, serão conhecidos os 23 jogadores com chances de ganhar o almejado prêmio de melhor do mundo no ano de 2016.

Os votos poderão ser feitos entre o dia 4 e 22 de novembro. Para esta edição, a festa está marcada para o dia 9 de janeiro de 2017, em Zurique. Mas o objetivo da Fifa é a de levar o evento para outros países a partir de 2018.

POLÊMICA

Enquanto a entidade tenta mostrar ao mundo uma nova imagem, suas polêmicas não deixam de surgir. Nesta segunda-feira, a agência Bloomberg revelou que apenas o investigador chefe da entidade, Cornel Borbely, recebeu em honorários cerca de US$ 2,2 milhões para examinar os cartolas envolvidos em corrupção entre 2014 e 2015. A Fifa não comentou a informação.