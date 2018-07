Inglaterra anuncia mais 3 cortes e acumula 6 baixas para pegar Alemanha e Brasil

A preparação da seleção inglesa para enfrentar a Alemanha, nesta sexta-feira, e Brasil, na próxima terça, em dois amistosos no estádio de Wembley, em Londres, está sendo prejudicada por uma série de lesões sofridas por jogadores convocados pelo técnico Gareth Southgate para estes jogos que servirão como preparação para a Copa do Mundo de 2018.

Nesta terça-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) confirmou mais três nomes cortados para os dois confrontos e, com isso, o time nacional acumula nada menos do que seis baixas. Desta vez a entidade anunciou que o atacante Raheem Sterling e o meia Fabian Delph, ambos do Manchester City, e o volante Jordan Henderson, do Liverpool, foram descartados destes duelos por motivo de lesão.

Antes disso, a FA havia confirmado os cortes do atacante Harry Kane e dos meio-campistas Harry Winks e Dele Alli, todos do Tottenham e também lesionados. Entre eles, Kane, com um problema no joelho, é o desfalque mais sentido, pois vem sendo o principal artilheiro do Campeonato Inglês e também vem ajudando a sua equipe a brilhar de forma decisiva na Liga dos Campeões da Europa.

Até a manhã desta terça-feira, Southgate havia chamado apenas o defensor Michael Keane, do Everton, e o meio-campista Jake Livermore, do West Bromwich, para preencher duas das vagas abertas pelos jogadores cortados por lesão. A FA, porém, já informou que ao longo do dia o comandante deverá anunciar a convocação de novos substitutos.