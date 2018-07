Inglaterra aprova regra de punição retroativa para simulações no futebol

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira que vai passar a punir retroativamente jogadores que tenham enganado árbitros com simulações que venham a resultar em pênaltis ou expulsões de adversários. O Brasil viveu recentemente uma epidemia de simulações.

Segundo a entidade, um grupo de especialistas formado por um ex-árbitro, um ex-treinador e um ex-jogador vai avaliar imagens dos lances e, se os três chegarem à conclusão de que o atleta agiu de forma deliberada para tentar induzir o árbitro a uma marcação em favor de sua equipe, ele poderá ser suspenso por dois jogos.

"Embora tentativas de enganar o árbitro fingindo faltas e lesões sejam consideradas ofensas puníveis por comportamento antidesportivo, o fato de que essas simulações estejam dando certo e gerando pênaltis e expulsões justifica uma pena mais severa", explicou a FA, por meio de nota publicada em seu site oficial.

A regra passa a valer a partir da próxima temporada do futebol inglês e é similar ao sistema já adotado pela associação na verificação de lances que deveriam gerar expulsões e que porventura passam despercebidos pelas equipes de arbitragem. Nestes casos, quem analisa os lances retroativamente, por meio de imagens, é um grupo formado apenas por ex-árbitros.

No Brasil, as simulações nos campos vêm preocupando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de acordo com o presidente Ronaldo Piacente. No mês passado, em entrevista ao Estado, ele disse que chegou a pedir ao procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, mais atenção com esse tipo de problema, que costuma ir com pouca frequência a julgamento no País.