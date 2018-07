Inglaterra atropela San Marino com maior goleada dos últimos 25 anos

SÃO PAULO - A Inglaterra construiu nesta sexta-feira a sua maior goleada nos últimos 25 anos. Jogando fora de casa, o time do técnico Roy Hodgson viu sete jogadores diferentes balançarem as redes e venceu San Marino por 8 a 0, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014.

A última vez que a Inglaterra havia feito oito gols num mesma partida havia sido em 1987, numa goleada com o mesmo placar sobre a Turquia, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa do ano seguinte.

Nesta sexta-feira, em San Marino, Lampard, Young, Rooney, Defoe, Oxlade-Chamberlain e Sturridge balançaram as redes. Só Defoe marcou duas vezes. O zagueiro Alessandro Della Valle ainda fez um gol contra para ajudar.

Com o resultado, a Inglaterra segue viva na briga pelo primeiro lugar do Grupo H. A liderança ainda é de Montenegro, que venceu a Moldávia, fora de casa, por 1 a 0, e foi a 13 pontos. Os ingleses chegaram a 11.

Outro jogo que foi bom para a Inglaterra teve vitória da Ucrânia sobre a Polônia, por 3 a 1, no confronto entre os dois países que sediaram a última Eurocopa. Com isso as duas equipes empataram em cinco pontos (com um jogo a menos) e deixaram os ingleses abrir.

GRUPO C

Depois de vencer o Casaquistão por 3 a 0, a Alemanha viu a Suécia, sua principal rival na chave empatar sem gols com a Irlanda jogando em casa, em Solna. Assim, os alemães abriram cinco pontos de folga na chave, com 13.

Apesar do tropeço, a Suécia segue no segundo lugar do Grupo C, com oito pontos, seguida de perto pela Áustria, que foi a sete depois de vencer as Ilhas Faroe por 6 a 0 nesta sexta. A Irlanda também tem sete pontos.