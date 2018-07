Inglaterra avança às oitavas da Copa do Mundo Sub-20; Argentina vence a primeira

A seleção da Inglaterra derrotou os donos da casa nesta sexta-feira e conquistou uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20, que está sendo realizada na Coreia do Sul. A equipe europeia venceu por 1 a 0, com gol de Dowell, e assumiu a ponta do Grupo A, com sete pontos, um a mais do que a Coreia do Sul, que já estava classificada.

Pelo menos grupo, a Argentina conquistou seus primeiros pontos no torneio. Depois de duas derrotas seguidas, o time sul-americano atropelou a seleção de Guiné por 5 a 0, com gols de Torres, Zaracho, Senesi e Martinez, que marcou duas vezes.

A Argentina termina a fase de grupos na terceira posição, com três pontos, e aguarda a última rodada dos demais grupos para saber se passa às oitavas, já que os quatro melhores terceiros colocados do torneio também se classificam. A seleção de Guiné somou apenas um ponto neste estágio da competição.

Também na manhã desta sexta-feira, a Alemanha derrotou a seleção de Vanuatu por 3 a 2 pelo Grupo B. O time europeu chegou a abrir três gols de vantagem com Badu, Reese e Iyoha. Kalo descontou duas vezes no segundo tempo para a equipe da Oceania.

Na mesma chave, Venezuela e México fizeram a disputa direta pelo primeiro lugar do grupo. Já classificada, a Venezuela venceu por 1 a 0, com gol de Córdova, e chegou à marca de dez gols marcados e nenhum sofrido no torneio.

O Grupo B termina com a Venezuela em primeiro com nove pontos, seguida das seleções de México e Alemanha, ambas com quatro. Os mexicanos levaram vantagem no saldo de gols (0 a -1) e por isso avançaram às oitavas de final como vice-líderes. Já os alemães, assim como os argentinos, agora também esperam pelo término desta fase para saber se poderão avançar como um dos melhores terceiros colocados. Na última colocação, Vanuatu perdeu os três jogos, não pontuou e foi eliminada.

Neste sábado acontecem as últimas partidas dos Grupos C e D. Às 5h (horário de Brasília), a Costa Rica enfrenta a Zâmbia e Portugal encara o Irã pelo Grupo C. Pelo Grupo D, as partidas começam às 8h. A seleção do Uruguai encara a África do Sul, enquanto o Japão joga contra a Itália. Sem a presença do Brasil, que ficou de fora do torneio após campanha decepcionante no Sul-Americano da categoria, a Copa do Mundo Sub-20 vai até o dia 11 de junho.