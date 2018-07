Inglaterra bate Dinamarca de virada

COPENHAGEN - Mesmo desfalcada, a seleção da Inglaterra derrotou a Dinamarca, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira, em amistoso disputado em Copenhagen. Bent e Ashley Young marcaram os gols ingleses.

Jogando fora de casa, a equipe do técnico Fabio Capello mostrou falta de entrosamento por conta das ausências do meia Gerrard, lesionado, do atacante Crouch, do zagueiro Ferdinand e do goleiro Foster.

Os dinamarqueses aproveitaram a fragilidade inicial do adversário e abriu o marcador logo aos 8 minutos de jogo. Agger, de cabeça, anotou o primeiro gol da partida. Mas a reação dos ingleses foi rápida. Bent aproveitou passe de Walcott e empatou o duelo aos 10. A virada veio no segundo tempo, aos 23. Young decretou a vitória dos visitantes.

Outros jogos. Ainda nesta quarta, na rodada de amistosos, a Ucrânia conquistou o título do Torneio do Chipre ao superar a Suécia nos pênaltis, por 5 a 4, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal.

A seleção da Sérvia derrotou Israel por 2 a 0, fora de casa, enquanto a Nigéria bateu a Serra Leoa por 2 a 1. Jogando em casa, a África do Sul, anfitriã do último Mundial, venceu Quênia por 2 a 0. A Eslováquia, algoz da Itália na Copa, caiu diante de Luxemburgo, por 2 a 1, longe dos seus domínios.

