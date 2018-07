Inglaterra bate Estônia e continua 100% nas Eliminatórias da Euro

Depois de fazer uma péssima Copa do Mundo no Brasil, onde passou vexame ao ser eliminada ainda na fase de grupos sem vencer um jogo sequer - perdeu para Itália e Uruguai e empatou com a Costa Rica -, a seleção da Inglaterra parece ter encontrado o rumo nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que será realizada na França. Neste domingo, bateu a Estônia por 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, em Tallin, e manteve os 100% de aproveitamento.

O time que segue sob o comando técnico de Roy Hodgson chegou à sua terceira vitória em três rodadas disputadas pelo Grupo E das Eliminatórias. Com nove pontos, na liderança, a Inglaterra fez oito gols até o momento e não sofreu nenhum, mostrando força ofensiva e solidez defensiva, coisas que faltaram na disputa do Mundial.

O jogo não foi tão fácil como todos imaginavam. Em um campo com dimensões pequenas, a Inglaterra teve dificuldades para furar a retranca dos estonianos, que não estavam preocupados com esta tática mesmo jogando em casa. As coisas foram facilitadas para os ingleses com a expulsão Ragnar Klavan, aos 3 minutos do segundo tempo. Com mais espaço, o gol saiu. Aos 29, o atacante Wayne Rooney marcou e garantiu a vitória dos comandados de Hodgson.

Em 2014, a Inglaterra ainda fará mais uma partida pelas Eliminatórias. Será no dia 14 de novembro, pela quarta rodada, no estádio de Wembley, em Londres, contra a Eslovênia.