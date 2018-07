Inglaterra bate o Peru por 3 a 0 em último amistoso em casa antes da Copa

LONDRES - Em teste para a Copa do Mundo, a seleção da Inglaterra derrotou o Peru por 3 a 0, nesta sexta-feira, diante de um Estádio de Wembley praticamente lotado, em Londres. Para vencer o amistoso, os ingleses contaram com dois gols de zagueiro e um golaço do atacante Daniel Sturridge. Nas tribunas, o time da casa teve a torcida do príncipe William, um dos 83.578 torcedores presentes no estádio.

O representante da monarquia pôde assistir a uma vitória tranquila dos ingleses, que construíram gradualmente o placar a partir dos 32 minutos de jogo. Foi quando Sturridge investiu pela direita, deu belo corte no marcador e acertou lindo chute, encobrindo o goleiro peruano.

No segundo tempo, a Inglaterra aumentou a vantagem com a ajuda de dois zagueiros. Aos 20 minutos, Cahill subiu mais alto que a zaga peruana e marcou de cabeça. Cinco minutos depois, o time da casa contou com uma ajudinha do goleiro peruano, que buscou a bola no alto após levantamento, mas soltou no meio da área. E o zagueiro Jagielka só bateu para as redes.

Os gols dos defensores, em bola parada, chamou a atenção para a dificuldade da Inglaterra no ataque. O time do técnico Roy Hodgson entrou em campo com Rooney e Welbeck, além de Sturridge no setor ofensivo. O capitão Gerrard comandou o meio-campo, enquanto Lampard ficou no banco.

Mesmo assim, os ingleses tiveram dificuldade para chegar ao ataque. Rooney teve atuação apagada e Welbeck ficou preso na marcação. Assim, mesmo o limitado time do Peru pôde contar algumas investidas do ataque, ainda que não tenha evitado os três gols sofridos neste amistoso.

Antes de viajar para o Brasil, a equipe inglesa fará mais dois amistosos, ambos nos Estados Unidos. Em Miami, vai enfrentar o Equador em 4 de junho. Três dias depois, o adversário será Honduras, na mesma cidade.