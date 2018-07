Inglaterra confirma apoio ao holandês Van Praag em eleição à presidência da Uefa

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou oficialmente nesta quarta-feira o seu apoio ao holandês Michael van Praag na eleição à presidência da Uefa, que será realizada no próximo dia 14, em Atenas, na Grécia.

Presidente da Federação Holandesa de Futebol, o dirigente de 68 anos de idade irá concorrer ao cargo em um pleito no qual terá como único adversário o esloveno Aleksander Ceferin, que também lidera a entidade que controla o futebol do seu país.

Os dois se tornaram os únicos candidatos ao posto depois que o espanhol Ángel María Villar de forma surpreendente, na última terça, a sua desistência do pleito que irá definir o sucessor de Michel Platini, suspenso de qualquer atividade ligada ao futebol após envolvimento em um caso de corrupção no qual foi acusado de violar o Código de Ética da Fifa.

O vice-presidente da FA, David Gill, afirmou nesta quarta-feira que Van Praag "seria capaz de fornecer a liderança forte e credível que o futebol europeu precisa em um momento crucial" para o esporte mais popular do mundo de forma global. "Tem uma reputação impecável, trabalhada durante seu tempo no Ajax e na Federação Holandesa", ressaltou.

Para completar, o dirigente, que também é um dos vice-presidentes da Uefa como Van Praag, afirmou que o holandês é "a escolha certa" para "representar as associações europeias com dignidade e integridade, ao mesmo tempo em que continuará o grande trabalho que já está fazendo em áreas chaves, como promover o futebol para todos, o crescimentos do esporte feminino e a luta contra a discriminação".

Recentemente, as federações nacionais da França e da Alemanha declararam apoio oficial a Ceferin na eleição da Uefa, que irá definir o candidato que completa o terceiro quadriênio do mandato que Platini teria a cumprir e será encerrado no início de 2019.

Ex-presidente da Uefa e ídolo histórico da seleção francesa, Platini teve, em maio passado, uma suspensão de seis anos apenas diminuída para quatro após apelar à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) contra punição aplicada pela Fifa.

Ele acabou sendo punido por conflito de interesses em um caso que teve envolvimento do ex-presidente da Fifa Joseph Blatter, suspenso por seis anos do futebol após ser condenado por sua participação no episódio e que ainda espera o resultado de sua apelação na CAS.

O suíço de 80 anos de idade é suspeito de ter pago indevidamente US$ 2 milhões a Platini em 2011. Eles foram suspensos por oito anos, mas a pena foi diminuída para seis após julgamento realizado no começo do ano. Blatter, ainda assim, recorreu à CAS, em apelação que começou a ser analisada no mês passado.