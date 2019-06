Inglaterra confirma favoritismo e bate Escócia em estreia no Mundial Feminino

A seleção da Inglaterra confirmou o favoritismo e venceu a Escócia por 2 a 1, neste domingo, no estádio Allianz Riviera, em Nice, na estreia do Mundial Feminino. Parris, de pênalti, e White marcaram para as inglesas no primeiro tempo, e Emslie diminuiu para as escocesas no final do jogo.

A Inglaterra fica na ponta do Grupo D e a Escócia, na lanterna. A classificação é temporária, já que Argentina e Japão, as outras integrantes da chave, ainda jogam nesta segunda-feira, às 13 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, no complemento da primeira rodada.

As inglesas tiveram menos dificuldade na partida do que o placar sugere. O resultado se justifica porque a equipe comandada por Phil Neville desperdiçou várias oportunidades de gol. Foram 14 finalizações, sendo seis delas na meta, e amplo domínio do time inglês, que é tido como um dos favoritos pela evolução em seu futebol nos últimos anos e ocupa o terceiro lugar no ranking da Fifa.

A vitória da Inglaterra começou a ser construída no início do jogo a partir de um pênalti revisado pelo árbitro de vídeo depois do toque de mão da zaga escocesa e bem cobrado pela atacante Nikita Parris, aos 14 minutos. Aos 40, o destaque do jogo, a centroavante Ellen White, ampliou com um belo arremate.

Na etapa final, a Escócia criou coragem e se soltou na partida. Não foi suficiente para buscar o empate, mas, ao menos, o time escocês conseguiu balançar as redes com Claire Emslie aos 35 minutos, em um dos poucos momentos de desatenção da zaga inglesa. O gol entrou para a história pois foi o primeiro da Escócia em Mundiais.

A seleção inglesa volta a campo pela segunda rodada na próxima sexta-feira, para enfrentar a Argentina, às 16 horas (de Brasília), no Stade Océane. Mais cedo, às 14h, a Escócia duela com o Japão.