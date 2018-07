Inglaterra confirma interino para o lugar de Capello

A rapidez com que Pearce aceitou o cargo foi elogiada pelo presidente da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), David Bernstein. "O primeiro pensamento dele foi de treinar seu país, sem nem pensar nas condições oferecidas", declarou.

O novo treinador não deverá permanecer para a disputa da Eurocopa, que começará em cerca de quatro meses, mas estará no comando da seleção no amistoso diante da Holanda, no próximo dia 29 de fevereiro.

Ex-zagueiro da seleção inglesa, Pearce começou a carreira como treinador no Nottingham Forest, passou pelo Manchester City antes de chegar ao comando do time sub-21 da Inglaterra. No ano passado ele também foi nomeado técnico do time britânico que disputará a Olimpíada de Londres.

"Ele tem grande experiência dentro e fora da organização", afirmou Bernstein. "Ele tem trabalhado na equipe sub-21 e vinha trabalhando com o Fabio (Capello) por algum tempo. Eu tenho grande confiança em Stuart, nós estaremos em boas mãos. Nossa prioridade então será definir o novo técnico da Inglaterra", completou.

Fabio Capello estava no comando da seleção inglesa desde 2008, mas pediu demissão na última quarta-feira por discordar da posição da FA de retirar o zagueiro John Terry, que está sendo acusado de racismo, da condição de capitão.

Os dirigentes da entidade não escondem que a prioridade é contratar um novo técnico, mas garantem que não têm pressa para isso. "Faremos uma pequena lista de pessoas com características para o cargo", disse Bernstein. "O foco é na Eurocopa e nosso objetivo é recrutar um técnico, disputar bem a competição e alcançar o sucesso", completou o diretor Adrian Bevington.