Inglaterra confirma vaga com vitória e França passa com derrota na Euro

DONETSK - A França deve agradecer à tradicional rival Inglaterra pela classificação às quartas de final da Eurocopa. Nesta terça-feira, em Kiev, os franceses perderam por 2 a 0 para a Suécia, mas passaram de fase porque os ingleses venceram a Ucrânia por 1 a 0, em Donetsk, e eliminaram os donos da casa, também avançando às quartas.

Desta forma, o Grupo D chegou ao fim com a liderança da Inglaterra, que somou sete pontos. Os franceses avançaram com o segundo lugar e quatro pontos. A Ucrânia e a Suécia somaram três pontos cada uma e acabaram eliminadas. Assim, as duas anfitriãs já deram adeus à Eurocopa - a Polônia não avançou no Grupo A.

Na próxima fase, dois clássicos. No sábado, a França joga contra a Espanha em Donetsk. Depois, no domingo, em Kiev, a Inglaterra enfrenta a Itália. O vencedor do primeiro jogo enfrenta República Checa ou Portugal. Já o do segundo pega quem passar do confronto entre Alemanha e Grécia.

Em Donetsk, Rooney fez seu primeiro jogo na Eurocopa - ele cumpriu suspensão nas duas primeiras rodadas. Na etapa inicial, o atacante do Manchester United mostrou falta de ritmo de jogo e perdeu um gol claro na pequena área. Mas ele acabou favorecido por um erro do goleiro Pyatov aos 3 minutos do segundo tempo. Gerrard fez bela jogada na direita e cruzou na área. A bola desviou num defensor, passou pelo goleiro e chegou livre para Rooney, já em cima da linha, mandar para o fundo das redes.

O rumo da partida, porém, poderia ter sido outro se não fosse um erro do árbitro húngaro Viktor Kassai e, principalmente, dos seus assistentes. Apesar de um auxiliar ficar ao lado do gol, na linha de fundo, ninguém viu que o chute de Devic, aos 17 minutos do segundo tempo, cruzou a linha do gol e, só depois, Terry cortou. Seria o empate da Ucrânia.

Já em Kiev a França viu sua invencibilidade de 23 jogos sem perder chegar ao fim diante da eliminada Suécia. O primeiro gol do jogo, aos 8 minutos do segundo tempo, foi um dos mais bonitos da Eurocopa até aqui: Ibrahimovic, de voleio. Depois, já nos acréscimos, Larson fez o terceiro.

Atualizado às 18:32

SUÉCIA 2 X 0 FRANÇA

SUÉCIA: Isaksson; Martin Olsson, Mellberg, Jonas Olsson e Granqvist; Svensson (Holmén), Kallstrom, Larsson e Bajrami (Wilhelmsson); Ibrahimovic e Toivonen (Wernbloom). Técnico: Erik Hamrén

FRANÇA: Lloris, Debuchy, Rami, Mexès e Clichy; M’Vila (Giroud), Diarra, Nasri (Ménez) e Ribéry; Ben Arfa (Malouda) e Benzema. Técnico: Laurent Blanc

Gols: Ibrahimovic, aos oito minutos do segundo tempo e Larsson, aos 46 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Svensson e Holmén (Suécia); Mexès (França)

Árbitro: Pedro Proença (Portugal)

Local: Estádio Olímpico de Kiev, Ucrânia

LANCES DO JOGO

49min - SUÉCIA 2 X 0 FRANÇA - Final de jogo. Apesar da derrota, a França se classificou para enfrentar Espanha nas quartas

47min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - Final de jogo. A Inglaterra vence e se classifica para pegar a Itália nas quartas.

45min - SUÉCIA 2 X 0 FRANÇA - GOOOLLLL DA SUÉCIA - Wilhelmsson cruza da direita e Holmén conclui no travessão. Na sobra, Larsson marca o segundo gol suéco.

43min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - Os ucraniânos aparentam já terem desistido de correr atrás da virada, embora continuem mais ofensivos. Os ingleses gastam o tempo mais do que nunca.

35min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - Precisando da virada, a Ucrânia joga em cima da Inglaterra, tentando variar as jogadas, tanto chutando de longe, quanto cruzando na área, nas jogadas aéreas.

26min - SUÉCIA 1 X 0 FRANÇA - Inconformada com a derrota, a seleção francesa vai ataque e agora começa a chutar mais para gol: M'Vila bate forte de fora da área e exige grande defesa do goleiro.

22min - SUÉCIA 1 X 0 FRANÇA - Apesar da derrota, a seleção francesa vai se classificando, graças à derrota da Ucrânia para a Inglaterra.

16min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - LANCE POLÊMICO - Devic recebe impedido, invade a área, passa pelo marcador e bate na saída do goleiro. A bola vai entrando de mansinho e Terry tira, após ela ter passado pela linha. O árbitro não confirma o que seria o gol irregular de empate para os ucranianos.

15min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - Quase os ucranianos empatam. Após cruzamento da direita, Mellberg cabeceia na primeira trave, mas erra o alvo e manda para fora. Ele estava impedido no lance, mas o árbitro não deu.

11min - SUÉCIA 1 X 0 FRANÇA - GOOOLLL DA SUÉCIA - Depois de cruzamento de Larsson da esquerda na área francesa, Ibrahimovic acerta um belo chute de primeira.

3min - INGLATERRA 1 X 0 UCRÂNIA - GOOOLLL DA INGLATERRA - Depois de cruzamento da direita, a bola passa pela zaga ucraniana, o goleiro falha ao tentar o corte e a bola sobra limpa para Rooney completar de cabeça para o gol vazio.

0min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA e SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA - Começa o segundo tempo

PRIMEIRO TEMPO

46min - SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA - Primeiro tempo encerrado. A Suécia jogou melhor quase que o tempo todo, apesar da França dominar mais a posse de bola, devido à qualidade individual dos jogadores. Mesmo assim, os franceses arriscaram poucos chutes ao gol sueco.

45min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA - Final do primeiro tempo. A Ucrânia buscou mais o ataque, mas abusou dos chutes de longe. Quase todos por cima do gol. A Inglaterra tocou mais a bola e investiu mais nas jogadas aéreas, mas pouco produziu.

42min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA - A seleção ucraniana pressiona ainda mais no final do primeiro tempo e tenta manter a bola no campo inglês.

30min - SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA - Recuperados do susto no começo do jogo, os franceses finalmente respondem: Ben Arfa arrisca e longe e bola passa raspando o travessão suéco.

30min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA - Os ucranianos respondem: Young recebe na área inglesa após boa troca de passes e bate cruzado para defesa firme de Hart. Primeira investida uraniana tocando a bola.

28min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA - Os ingleses quase chegam ao primeiro gol. Depois de cruzamento da esquerda, Rooney subiu sozinho, da risca da pequena área, mas cabeceou para fora.

15min - INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA - As duas equipes buscam o ataque, mas os ingleses tenta diminuir o ritmo do jogo. Precisando da vitória, os ucranianos tentam imprimir velocidade nas jogadas, mas tem arriscado em demasiado de fora da área.

10min - SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA - Os suecos novamente chegam muito bem. Toivonen recebe livre na frente, invade a área, passa pelo goleiro e bate, sem ângulo, para acertar a trave francesa.

4min - SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA - Os suécos dão a primeira investida do jogo. Larsson cabeceia após cruzamento e Lloris defende firme

0min - Bola rolando para SUÉCIA 0 X 0 FRANÇA e INGLATERRA 0 X 0 UCRÂNIA pela Eurocopa

PRÉ-JOGO - Equipes em campo e tudo pronto para o início de SUÉCIA X FRANÇA e UCRÂNIA X INGLATERRA