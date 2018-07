Inglaterra convoca equipe para a Copa com a presença de veteranos

LONDRES - O técnico da seleção da Inglaterra, Roy Hodgson, anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados para a Copa do Mundo. A convocação confima a presença dos experientes Steven Gerrard, Frank Lampard e Wayne Rooney, titulares da equipe e que vão disputar pela terceira vez um Mundial. A surpresa ficou pela presença de três jogadores do Southampton (Shaw, Lallana e Lambert), que fez boa campanha na última temporada e terminou na oitava posição do Campeonato Inglês.

Hodgson chamou ainda Wilshere, do Arsenal, e Phil Jones, Manchester United, que por estarem machucados, não vinham atuando pelos clubes. Após o anúncio de aposentadoria da seleção do lateral-esquerdo Ashley Cole, a vaga de titular deve ficar com Leighton Baines, do Everton. O atual campeão inglês, Manchester City, teve apenas dois jogadores chamados: o goleiro Joe Hart e o meia James Milner.

Ao todo, nove jogadores ainda não alcançaram a marca de dez partidas com a camisa inglesa. Ross Barkley, meia do Everton de 20 anos, e o atacante Raheem Sterling, de 19 anos, do Liverpool, não chegaram a jogar nem cinco confrontos pela seleção.

O treinador anunciou também a lista de sete jogadores que vão compor o time-extra. Entre eles estão dois atletas que jamais defenderam a Inglaterra: os defensores John Stones, do Everton, e Jon Flanagan, do Liverpool. A dupla participou no ano passado do Mundial Sub-20 na Turquia.

O elenco vai viajar para Portugal na próxima semana para iniciar a preparação para Copa. No dia 30 de maio a equipe faz um amistoso com o Peru, em Wembley, e depois viaja para os Estados Unidos, onde joga ainda contra Honduras e Equador. A estreia no Mundial será no dia 14 de junho, em Manaus, contra a Itália, pelo Grupo D.

Lista de convocados:

Goleiros: Joe Hart (Manchester City), Ben Foster (West Bromwich Albion), Fraser Forster (Celtic).

Defensores: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jagielka (England), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Luke Shaw (Southampton), Chris Smalling (Manchester United).

Meias: Ross Barkley (Everton), Steven Gerrard (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Adam Lallana (Southampton), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Liverpool), Jack Wilshere (Arsenal).

Atacantes: Rickie Lambert (Southampton), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Daniel Welbeck (Manchester United).

Lista-extra: John Ruddy (Norwich City), Jon Flanagan (Liverpool), John Stones (Everton), Michael Carrick (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester United), Andy Carroll (West Ham United), Jermain Defoe (Toronto FC).