Inglaterra demora a engrenar, mas goleia San Marino pelas Eliminatórias

LONDRES - Diante do pior time da Europa, a Inglaterra demorou a engrenar. Jogando em casa contra um adversário que está acostumado a ser saco de pancadas, os ingleses levaram mais de 70 minutos para fazer o terceiro gol e deslanchar sobre San Marino. No fim, o placar de 5 a 0 ficou de bom tamanho em Wembley, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2014.

Dupla de ataque da seleção inglesa, Welbeck e Rooney fecharam a noite com dois gols cada um. O atacante do Manchester United fez o primeiro, num pênalti que o companheiro sofreu, aos 35 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, Lennon cruzou rasteiro e Welbeck fez um golaço, de letra.

Na segunda etapa, San Marino chegou a assustar e a Inglaterra só foi fazer o terceiro aos 24, com Rooney. Dois minutos depois, Welbeck se antecipou à zaga e fez o quarto. Para fechar a goleada, já aos 32, Chamberlain marcou.

A Inglaterra também comemorou que, mais cedo, a Ucrânia visitou a fraca seleção da Moldávia e não saiu de um empate em 0 a 0. Com isso, os ingleses lideram o Grupo H com sete pontos, enquanto Montenegro e Polônia têm quatro, mas um jogo a menos. A Ucrânia soma dois, a Moldávia um e San Marino, como sempre, só coleciona derrotas.