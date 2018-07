Inglaterra é 4ª do ranking da Fifa e Brasil continua em 18º

ZURIQUE - O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e teve como principal destaque a ascensão da Inglaterra, que saltou da sexta para a quarta posição depois de ter derrotado o Brasil por 2 a 1, no amistoso do último dia 6 de fevereiro, em Londres, que marcou a reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção brasileira. Os ingleses ultrapassaram Itália e Colômbia, que agora passaram a figurar nas respectivas quinta e sexta colocações.

A liderança do ranking segue nas mãos da Espanha, enquanto a Alemanha se manteve no segundo lugar e a Argentina permaneceu em terceiro. Já o Brasil continuou no discreto 18.º posto da listagem da entidade que controla o futebol mundial. Também prejudicado pelo fato de não disputar as Eliminatórias da Copa de 2014, da qual será anfitrião, o time nacional segue, desta forma, amargando a pior posição de sua história no ranking.

As outras novidades no grupo dos dez primeiros foram as ascensões de Portugal, que subiu um posto e ficou rigorosamente empatado com a Colômbia no sexto lugar, e da Croácia, que ultrapassou a Rússia e assumiu o nono lugar, deixando os russos em décimo. A Holanda, por sua vez, se manteve no oitavo lugar.

Esta edição do ranking da Fifa também marcou a grande evolução dos países africanos. Eles ganharam terreno na listagem com a disputa da Copa Africana de Nações, encerrada no último domingo. Campeã da competição, a Nigéria subiu 22 posições e agora aparece no 30.º lugar - sua melhor classificação desde agosto de 2010. Já a vice-campeã e surpreendente Burkina Faso saltou 37 colocações e passou a figurar em 55.º no geral. A anfitriã África do Sul, mesmo eliminada nas quartas de final, subiu 25 postos e está agora no 60.º lugar.

Já a Costa do Marfim alcançou a sua melhor classificação na história do ranking ao pular do 14.º para o 12.º lugar. Gana, por sua vez, entrou no top 20 ao subir sete posições e ficar em 19.º, depois de ter sido semifinalista da Copa Africana. A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá no dia 14 de março.

Confira o ranking atualizado da Fifa:

1) Espanha, 1.590 pontos

2) Alemanha, 1.437

3) Argentina, 1.281

4) Inglaterra, 1.160

5) Itália, 1.157

6) Colômbia, 1.129

6) Portugal, 1.129

8) Holanda, 1.108

9) Croácia, 1.059

10) Rússia, 1.055

11) Grécia, 1.020

12) Costa do Marfim, 999

12) Equador, 999

14) Suíça, 993

15) México, 968

16) Uruguai, 950

17) França, 929

18) Brasil, 924

19) Gana, 865

20) Bélgica, 864