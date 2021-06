Inglaterra e Alemanha fazem duelo de gigantes em Wembley pela Eurocopa

Duelo de gigantes em Wembley. Inglaterra e Alemanha se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa, nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). O jogo entre duas potências mundiais do futebol deverá ser acompanhado por 40 mil torcedores no templo do futebol inglês.

A partida pode ser a última do técnico Joachim Löw pela seleção alemã depois de 15 anos. Ele tinha contrato até o fim de 2022, mas, após uma sequência de resultados ruins, já está acertado com a federação que deixará a equipe após a Eurocopa. Seu substituto será Hansi Flick.

O inglês Gareth Southgate também corre risco de deixar o cargo em caso de eliminação nesta terça-feira. Embora os números sejam bons - sete pontos em três jogos e nenhum gol sofrido -, o saldo da Inglaterra na fase de grupos não é totalmente positivo, com apenas dois gols marcados por um ataque que se esperava ser um dos mais perigosos do torneio.

Embora a Federação Inglesa tenha afirmado oficialmente que manterá Southgate no comando independentemente do resultado desta terça-feira, parte da imprensa britânica especula que uma eliminação precoce em casa pode decretar a demissão do treinador. Como a final da Eurocopa será em Londres, a expectativa da torcida é que a equipe chegue ao menos na decisão.

Para os alemães, o problema está na defesa. O time sofreu cinco gols na fase de grupos, que quase custaram à seleção a vaga nas oitavas de final. "Passamos da primeira fase, mas ainda não é o que queremos”, declarou o capitão Manuel Neuer. "Queremos jogar em Londres novamente na semifinal e na final."

Recuperado de dores no joelho, Thomas Müller está liberado para enfrentar a Inglaterra nesta terça-feira. O atacante é junto com o capitão Manuel Neuer o único jogador que esteve na vitória sobre a Inglaterra por 4 a 1 na segunda rodada da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O vencedor do jogo desta terça-feira enfrentará o ganhador de Suécia e Ucrânia nas quartas de final.