Inglaterra e França anunciam mudanças em suas convocações

A Inglaterra e a França anunciaram neste domingo mudanças nas convocações de suas respectivas seleções. Na inglesa, o defensor John Stones, do Everton, foi cortado e substituído por Calum Chambers, do Arsenal, para dois jogos válidos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Já na equipe nacional francesa, o goleiro Benoit Costil, do Rennes, foi chamado para o lugar de Stephane Ruffier, do Saint-Étienne, para dois amistosos.

Stones ficará fora dos duelos que a Inglaterra fará contra San Marino, quinta-feira, no Estádio de Wembley, em Londres, e contra a Estônia, domingo, fora de casa. Ele foi cortado após ter lesionado os ligamentos do tornozelo na derrota por 2 a 1 para o Manchester United, neste domingo, pelo Campeonato Inglês.

Já o técnico Didier Deschamps chamou Costil para integrar a França que pegará Portugal, em casa, no próximo sábado, e a Armênia, três dias depois, longe de seus domínios. Cortado, Ruffier era o terceiro goleiro de uma lista de convocados que tem o titular Lloris e o reserva Mandanda como primeiro reserva. Ele não poderá disputar estes amistosos por causa de uma lesão no dedão do pé.

A França já está garantida na Eurocopa de 2016 como anfitriã da competição, sendo que Portugal e Armênia, seus próximos rivais, são integrantes do Grupo I do qualificatório europeu.