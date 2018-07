Inglaterra e Itália vencem e se enfrentam nas semifinais do Mundial Sub-20

As seleções da Inglaterra e Itália terminaram seus jogos pelas quartas de final do Mundial Sub-20, realizadas nesta segunda-feira na Coreia do Sul, com dez jogadores, mas ainda assim conseguiram triunfar e avançaram às semifinais, fase em que vão se enfrentar.

A Inglaterra superou o México por 1 a 0, em Cheonan, enquanto a Itália derrotou de virada a seleção da Zâmbia por 3 a 2, em duelo definido apenas na prorrogação, na cidade de Suwon. O confronto entre as tradicionais seleções europeias vai ser disputado na próxima quinta-feira em Jeonju.

O atacante Dominic Solanke, do Liverpool, marcou o único gol para a Inglaterra, que teve seus jogadores utilizando tarjas pretas nas suas camisas para lembrar as vítimas do atentado do último sábado em Londres.

Solanke, que recentemente deixou o Chelsea para se juntar ao Liverpool em uma transferência gratuita, recebeu a bola de Lewis Cook dentro da área e disparou para superar o goleiro Abraham Romero aos dois minutos da etapa final. Joshua Onomah recebeu seu segundo cartão amarelo aos 27, forçando a Inglaterra a terminar a partida com dez jogadores.

Mais cedo, um gol de cabeça de Lucas Vido, aos seis minutos do segundo tempo da prorrogação, garantiu a classificação da Itália às semifinais do Mundial Sub-20. Assim, a equipe avançou mesmo após ter Giuseppe Pezzella expulso aos 43 minutos do primeiro tempo, após derrubar Edward Chilufya perto da grande área, e estar duas vezes em desvantagem no marcador.

Patson Daka abriu o placar para a Zâmbia logo aos quatro minutos de jogo, com Riccardo Orsolini igualando aos cinco da etapa final. A Zâmbia voltou a ficar em vantagem aos 39, com o gol de Fashion Sakala, mas Federico Dimarco levou o duelo para a prorrogação ao converter um pênalti aos 43.

A outra semifinal do Mundial Sub-20 já estava definida e será entre as seleções da Venezuela e do Uruguai, em duelo que também está marcado para quinta-feira, em Daejon. A final será no próximo domingo, em Suwon.