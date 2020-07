Inglaterra e País de Gales farão amistoso, em 8 de outubro, no estádio de Wembley

Inglaterra e País de Gales vão disputar um amistoso, em 8 de outubro, no estádio de Wembley, em Londres, com os portões fechados por causa da pandemia do coronavírus. Estes serão os primeiros jogos das equipes desde novembro de 2019 e servirão como preparação para a Liga das Nações.

Esta será a primeira vez que o País de Gales retorna a Wembley, desde 2011, nas Eliminatórias para a Eurocopa/2012, quando perdeu por 1 a 0, gol de Ashley Young. O último encontro entre as seleções foi na fase de grupos da Euro/2016, com vitória inglesa por 2 a 1.

Este será o primeiro de três jogos que o tradicional estádio de Wembley vai ser sede para compromissos do English Team nos meses de outubro e novembro. Três dias depois, a Inglaterra vai enfrentar a Bélgica pela Liga das Nações, enquanto os galeses vão ter novo amistoso diante da República da Irlanda.

A Inglaterra tem dois jogos marcados para setembro pela Liga das Nações, contra Islândia e Dinamarca, mas ambos serão no campo dos adversários.