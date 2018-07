Inglaterra e Venezuela avançam à final do Mundial Sub-20

As seleções da Inglaterra e da Venezuela estiveram em desvantagem nesta quinta-feira, em suas respectivas semifinais, mas conseguiram a classificação à decisão do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Coreia do Sul, com ambas atingindo pela primeira vez essa fase da competição.

O herói da classificação da Inglaterra foi o atacante Dominic Solanke, autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a seleção italiana em Jeonju. Antes disso, porém, Riccardo Orsolini, o artilheiro do Mundial Sub-20 com cinco gols, colocou a Itália em vantagem logo aos dois minutos do primeiro tempo.

A seleção inglesa só foi reagir na segunda etapa, com Solanke empatando o jogo aos 21 minutos. O atacante voltaria a marcar aos 43, selando o placar de 3 a 1 em Jeonju, pois Ademola Lookman já havia feito o segundo gol da Inglaterra, aos 32 minutos.

Na outra semifinal, em Daejon, a Venezuela superou o Uruguai por 4 a 3 na disputa de pênaltis após empate por 1 a 1. Os uruguaios abriram o placar aos quatro minutos do segundo tempo com um pênalti convertido por De la Cruz, mas Sosa conseguiu igualar o placar aos 46.

Após o empate sem gols na prorrogação, o goleiro Wuilker Farinez brilhou pela Venezuela ao defender dois pênaltis, cobrados por Rodríguez e De la Cruz, para assegurar a passagem da sua seleção à final do Mundial Sub-20.

Agora, no próximo domingo, às 7 horas (de Brasília), Inglaterra e Venezuela vão se enfrentar em Suwon na final do torneio. Mais cedo, às 3h30, Uruguai e Inglaterra vão disputar o terceiro lugar do Mundial Sub-20.