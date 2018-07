Inglaterra empata com Montenegro nas Eliminatórias

PODGORICA - A seleção inglesa perdeu uma grande chance de se aproximar da vaga para a Copa do Mundo de 2014 nesta terça-feira, com o empate por 1 a 1 diante de Montenegro. Atuando fora de casa, a equipe de Rooney e Gerrard saiu na frente logo aos seis minutos do primeiro tempo, mas se fechou demais com a vantagem e permitiu o empate dos donos da casa na etapa final.

O resultado manteve a Inglaterra na segunda colocação do Grupo H, com 12 pontos, justamente atrás de Montenegro, que tem 14 e hoje garantiria a única vaga direta da chave para o Mundial. Os ingleses voltam a campo pelas Eliminatórias no dia 6 de setembro, quando enfrentam a Moldávia, enquanto os montenegrinos pegam a Polônia, no mesmo dia.

Nesta terça, Rooney abriu o placar logo no início, de cabeça, após cobrança de escanteio de Gerrard pela esquerda. O empate saiu na mesma moeda. Aos 31 minutos da etapa final, Damjanovic cabeceou após escanteio da direita, Joe Hart ainda conseguiu espalmar, mas, após confusão na área, o próprio Damjanovic marcou.

Na terceira colocação do Grupo H vem a Polônia, que chegou aos oito pontos ao golear o "saco de pancadas" San Marino nesta terça. Com dois gols do artilheiro do Borussia Dortmund Lewandowski, os poloneses fizeram 5 a 0 no adversário, que já sofreu 29 gols em seis jogos nas Eliminatórias. Piszczek, Teodorczyk e Kosecki completaram a vitória.

No outro jogo da chave, a Ucrânia bateu a Moldávia por 2 a 1, em casa, e também chegou a oito pontos, em quarto lugar. Yarmolenko e Khacheridi marcaram para os ucranianos, enquanto Suvorov descontou para o time visitante.