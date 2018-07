Inglaterra empata e mantém liderança nas Eliminatórias A seleção inglesa ficou no empate por 0 a 0 com a Ucrânia nesta terça-feira, em Kiev, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. Se não foi o resultado dos sonhos, o time do técnico Roy Hodgson ficou mais próximo de confirmar vaga no Brasil, já que segue na liderança do Grupo H.