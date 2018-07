Inglaterra enfrentará Portugal, Turquia e Austrália para a Euro

O grupo convocado vai enfrentar a Turquia no dia 22 do mesmo mês, no Etihad Stadium, do Manchester City. Cinco dias depois, a seleção inglesa vai encarar a Austrália no Stadium of Light, do Sunderland. E, no dia 2 de junho, terá pela frente o time de Portugal, de Cristiano Ronaldo, no tradicional Wembley.

"Estou feliz por termos assegurado três oponentes desafiadores que vão nos ajudar na nossa preparação para a competição", comemorou o técnico inglês Roy Hodgson. Na Eurocopa, a Inglaterra vai enfrentar Rússia, País de Gales e Eslováquia em seu grupo.