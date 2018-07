Inglaterra espera que Oceania recupere direito de votar

David Chung, presidente em exercício da OFC, deve chegar em Zurique nesta segunda-feira, com o objetivo de votar no lugar de Reynald Temarii, que era o presidente da confederação e foi suspenso pela Fifa por violar as regras de ética. A Inglaterra espera receber o apoio da Oceania na votação de 2018.

A Fifa, porém, disse anteriormente que a Oceania não pode ser representada na votação de secreta de quinta-feira enquanto Temarii não renunciar ao seu direito de recorrer da suspensão de um ano.