Inglaterra fará 1.º amistoso de 2011 contra a Dinamarca

A entidade que dirige a seleção inglesa de futebol (FA, na sigla em inglês) confirmou nesta terça-feira, em seu site oficial, o primeiro amistoso da seleção local em 2011. A equipe comandada pelo técnico Fabio Capello vai a Copenhagen enfrentar a Dinamarca, no dia 9 de fevereiro.

Após jogar quatro dos últimos cinco jogos em casa, depois do fim da Copa do Mundo da África do Sul, a FA queria levar a seleção para outro país, mas se preocupava com o rigoroso inverno europeu. No entanto, o teto retrátil do Parken Stadium, onde acontecerá a partida, proporcionará as condições necessárias para a realização do duelo.

O último confronto entre as duas seleções aconteceu no mesmo estádio, há cinco anos, com os dinamarqueses saindo vencedores, por 4 a 1. No entanto, os ingleses levam vantagem no retrospecto geral, com dez vitórias em 17 jogos entre os dois países.