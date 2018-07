Inglaterra fará amistoso com a Hungria depois da Copa

Em preparação para a Copa do Mundo, a seleção inglesa já começa a planejar o seu futuro após a disputa do torneio na África do Sul. Nesta quinta-feira, a equipe confirmou que a seleção da Hungria será seu primeiro adversário depois da disputa do Mundial.

O amistoso entre Inglaterra e Hungria será realizado no dia 11 de agosto, no Estádio de Wembley. Esta será a 22.ª partida entre as duas seleções e servirá como preparação das equipes para a disputa das Eliminatórias para a Eurocopa de 2012.

A última partida entre as seleções em Wembley foi disputada em 1996, com vitória da Inglaterra por 3 a 0. A Hungria foi a primeira equipe de fora da Grã-Bretanha a vencer a seleção inglesa em casa. O histórico triunfo por 6 a 3 aconteceu em Wembley em 1953.