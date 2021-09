Inglaterra goleia Andorra e segue perfeita no Grupo I das Eliminatórias da Europa

O vice-campeonato da Eurocopa não diminuiu em nada o poderio da Inglaterra no Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar. Neste domingo, no Estádio de Wembley, em Londres, mais uma goleada, desta vez por 4 a 0 sobre Andorra, e manutenção da campanha perfeita.

Já são 17 gols marcados pelos comandados pelo técnico Gareth Southgate na competição e somente um sofrido. Com cinco vitórias seguidas e nenhuma ameaça pela classificação à Copa até então.

Na quarta-feira, a seleção faz confronto direto que pode deixar a vaga praticamente definida. Na abertura do retorno, visita a Polônia, principal rival pela classificação direta. Um triunfo pode deixar a vantagem inglesa em oito pontos, restando 12 em disputa.

Neste domingo, apesar de encarar um rival em tese fácil, os ingleses demoraram para ficar em situação cômoda na partida. Lingard, destaque do confronto, abriu o marcador aos 18 minutos, no único gol antes do intervalo.

Foram 54 minutos de espera por nova bola na rede. Apenas aos 27 do segundo tempo que a goleada começou a ser construída, quando o artilheiro Kane, de pênalti, ampliou. Logo a seguir, Lingard fez o terceiro. "Dono do jogo", o atacante fechou a participação de gala com assistência para Saka fechar o marcador nos minutos finais.

Quem também teve uma aparição de gala neste domingo foi o atacante Gareth Bale. O astro da seleção de País de Gales fez um Hat trick no triunfo duro sobre Belarus, por 3 a 2, fora de casa. Mesmo vencendo bem, a seleção segue em terceiro no grupo. Bale abriu o marcador em cobrança de pênalti com 6 minutos. Lisakovich e Sedko viraram antes do intervalo. Em novo pênalti, já na etapa final, Bale empatou. E garantiu a virada aos 48, aproveitando passe de James.

Em outros jogos das Eliminatórias Europeias deste domingo, a Bulgária fez 1 a 0 sobre a Lituânia, mesmo placar da vitória da Albânia sobre a Hungria. Islândia e Macedônia do Norte ficaram no 2 a 2.