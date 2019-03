Inglaterra dá mais uma goleada e dispara no grupo das Eliminatórias para a Euro

A seleção da Inglaterra está imbatível e irresistível no começo de sua campanha pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Depois de aplicar um 5 a 0 na estreia contra a República Checa, em Londres, na última sexta-feira, o rival desta segunda foi Montenegro e, mesmo jogando fora de casa, em Podgorica, mais uma goleada: 5 a 1, pela segunda rodada do Grupo A.

Com seis pontos, a Inglaterra disparou na liderança da chave, pois foi ajudado pelos outros resultados até agora. Na última sexta-feira, Bulgária e Montenegro empataram por 1 a 1, em Sófia. Nesta segunda, os búlgaros viajaram até o Kosovo e mais uma vez ficaram na igualdade pelo mesmo placar. Assim, estão em segundo lugar com dois pontos, contra um dos kosovares e dos montenegrinos. A República Checa, que nesta terça encara o Brasil em amistoso, é a lanterna sem pontuar.

Com o que tem de melhor à disposição, o técnico Gareth Southgate colocou seu time no ataque, mas foi surpreendido com o gol de Montenegro aos 17 minutos de jogo, marcado pelo meia Marko Vesovic. Mostrando paciência, os ingleses conseguiram a virada ainda antes do intervalo com Michael Keane, aos 30, e com Ross Barkley, aos 39.

Na segunda etapa, a seleção inglesa jogou com inteligência, se aproveitando dos espaços criados pela equipe local, e obteve a goleada no placar. Ross Barkley marcou mais uma vez, aos 14 minutos, e viu o centroavante Harry Kane e o atacante Raheem Sterling balançarem as redes.

Nas finais da Liga das Nações, que serão disputadas em junho, a Inglaterra só volta a jogar pelas Eliminatórias da Eurocopa em setembro. Nos dias 7 e 10 enfrentará Bulgária e Kosovo, respectivamente, no estádio de Wembley, em Londres.