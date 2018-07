Inglaterra irá poupar Rooney em confronto contra Espanha

Hodgson disse durante entrevista coletiva a jornalistas que tem interesse de experimentar contra a França em outro amistoso na terça-feira, no qual Rooney estaria jogando, mas se recusou a revelar o time titular para o jogo contra a Espanha.

Com a ausência de Rooney e Vardy, Hodgson provavelmente irá usar Harry Kane e Ross Barkley na frente no confronto em Alicante, primeiro encontro das seleções desde que a Inglaterra derrotou a La Roja por 1 x 0 em 2011.

"Jeremy Vardy está sofrendo com uma pancada que recebeu no sábado", disse Hodgson. "Estamos monitorando, ainda estamos trabalhando e parece pouco provável no momento que ele irá conseguir jogar amanhã".

"Wayne está comigo hoje (na entrevista coletiva) porque ele é o capitão do nosso time e é a figura mais importante, mas ele não irá jogar amanhã", acrescentou. "Isto é por uma razão muito simples... estamos buscando várias combinações entre o grupo de quatro jogadores e Wayne está de fato escalado para jogar a partida contra a França na terça-feira".

Rooney, que marcou 50 gols em suas 107 partidas pela Inglaterra, disse que entende a necessidade do técnico de analisar outros jogadores antes da Euro 2016, em junho do ano que vem, na França.

(Por Iain Rogers)