Inglaterra marca amistosos com Suíça e EUA para meses após a Copa

Ao mesmo tempo em que acerta detalhes e se prepara para a disputa da Copa do Mundo, a seleção inglesa já planeja o período após o torneio na Rússia. E, nesta quarta-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) anunciou que a sua equipe vai fazer amistosos com a Suíça e os Estados Unidos no segundo semestre.

A definição desses duelos completa o calendário de compromissos da seleção inglesa em 2018. Afinal, só duas datas estavam disponíveis após a criação da Liga das Nações, competição organizada pela Uefa e na qual a equipe estará na mesma chave da Croácia e da Espanha.

A partida contra a Suíça foi agendada para 11 de setembro, mas a FA ainda não definiu o local de realização. Já o confronto com a equipe norte-americana foi marcado para 15 de novembro e ocorrerá no Estádio de Wembley, tradicional casa da seleção inglesa.

A Inglaterra já tinha marcado dois amistosos antes da Copa do Mundo, ambos em casa. Os duelos serão com a Nigéria, em 2 de junho, em Wembley, e diante da Costa Rica, no dia 7, em Leeds. Na Rússia, a equipe está no Grupo G e os seus rivais serão Tunísia (dia 18, em Volgogrado), o Panamá (dia 24, em Nizhny Novgorod) e a Bélgica (dia 28, em Kaliningrado).