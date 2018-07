Inglaterra marca dois de cabeça, vence a Suécia e garante vaga na semifinal

A Inglaterra está na semifinal da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1990. A equipe venceu a Suécia neste sábado por 2 a 0 em Samara e garantiu o posto como uma das quatro melhores da Copa da Rússia. Agora espera o vencedor do confronto entre Rússia e Croácia às 15 horas. A semifinal inglesa será quarta-feira em Moscou.

Embora tenha evoluído bastante em termos táticos nos últimos anos, criando equipes capazes de variar bastante as jogadas ofensivas, a Inglaterra voltou às origens e venceu com jogadas aéreas. Os dois gols saíram assim. Os gols foram do grandalhão Harry Maguire, defensor do Leiscester que tem 1,94m, e o meia Dele Alli, um dos destaques do Tottenham.

O time inglês vem quebrando tabus neste Mundial. Os ingleses caíram nas quartas em seis das 14 edições de Copa que disputaram. Antes de voltar à semifinal depois de quase três décadas, a equipe superou uma decisão por pênaltis, diante da Colômbia, nas oitavas de final, após três fracassos em Copas do Mundo. Os ingleses tinham perdido todas: 1990, 1998 e 2006.

Desacreditada entre os próprios torcedores por causa da inexperiência dos jogadores – a média é de 25 anos - e a falta de títulos importantes do próprio treinador Gareth Southgate, a Inglaterra é uma das surpresas da Copa do Mundo. Embalados pela boa fase do time, os torcedores ingleses finalmente foram ouvidos nos gramados da Rússia. Depois de terem sido “engolidos” pelos colombianos em Moscou, eles tomaram conta do estádio de Samara e cantaram durante todo o jogo. Foi um espetáculo à parte nas arquibancadas.

Os dois times começaram nervosos, errando muitos passes, o que não aconteceu nos jogos anteriores. Ambos sentiram o peso do jogo. Mesmo com jogadores mais técnicos, a Inglaterra demorou para impor seu jogo. A primeira chance da Inglaterra foi apenas aos 18 minutos quando Harry Kane chutou rasteiro de fora da área.

Na metade do primeiro tempo, o time inglês começou a jogar pelos lados do campo, o que aumentou as chances de gol. O deslocamento de Dele Alli e Sterling confundia a defesa sueca. Com isso, os ingleses chegavam com facilidade à linha de fundo e começavam a espremer o time da Súecia. Foi nesse contexto que saiu o primeiro gol. Após cobrança de escanteio aos 29 minutos, o zagueiro Harry Maguire subiu de cabeça no meio da área. O jogador do Leicester City nem precisou aproveitar a estatura para comprovar a histórica força dos ingleses no jogo aéreo. Ele ganhou o apelido de Búfalo de Gesso dos torcedores por causa do porte físico e das passadas largas. Chegou ao Leicester em junho de 2017 e, portanto, não participou da campanha do título inglês, um ano antes.

A Suécia tentou equilibrar as ações, adiantando as linhas de marcação, mas tinha muitas dificuldades para construir jogadas e explorava os lançamentos longos. Isso facilitava a ação da defesa da Inglaterra sempre com um jogador a mais na marcação.

Aos 44 minutos, nova grande chance da Inglaterra. Sterling recebeu belo passe de Sterling, entrou em velocidade no meio da zaga, tentou driblar o goleiro Olsen, mas perdeu a bola.

Com 57% de posse de bola e cinco finalizações contra apenas uma da Suécia, a Inglaterra domina a partida em Samara. O desafio para chegar à semifinal pela primeira vez desde 1990 é segurar a bola aérea da Suécia. Foi exatamente o que ocorreu com um minuto do segundo tempo quando Augustinsson conseguiu boa cabeçada o Pickford fez uma defesa extraordinária.

Foi uma das poucas vezes que os suecos chegaram com perigo. A Inglaterra conseguiu novamente se impor no jogo. Aos 14 minutos, Lingard recebeu na direita e cruzou para Dele Alli cabeceou com os olhos abertos para aumentar o placar e praticamente definir a classificação. O goleiro Jordan Pickford segurou dois bons ataques da Suécia e garantiu a vantagem segura até o final.

FICHA TÉCNICA

SUÉCIA 0 X 2 INGLATERRA

SUÉCIA: Robin Olsen; Krafth (Jansson), Lindelof, Granqvist e Augustinsson; Ekdal, Larsson, Claesson e Forsberg (Olsson); Toivonen (Guidetti) e Berg. Técnico: Janne Andersson

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Trippier; Henderson (Dier), Lingard, Young e Dele Alli (Delph); Sterling (Rashford) e Harry Kane. Técnico: Gareth Southgate

GOLS: Maguire, aos 29 minutos dos 1º tempo e Dele Alli, aos 14 do 2º tempo

ÁRBITRO: Danny Makkelie (Holanda)

CARTÕES AMARELOS: Harry Maguire, Guidetti, Larsson

LOCAL: Estádio de Samara, em Samara (RUS)

PÚBLICO: 39991 pagantes