Inglaterra minimiza empate e vê vaga na Copa 'nas mãos'

PODGORICA, Montenegro - O técnico Roy Hodgson garantiu que não ficou frustrado com o empate da seleção inglesa por 1 a 1 com Montenegro, nesta terça-feira, fora de casa, pelo Grupo H das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. Para ele, o resultado não foi ruim para a Inglaterra e não deve levantar preocupações, pois a sua equipe segue dependendo apenas das suas forças para obter uma vaga na próxima Copa.

"Eu não acho que foi um resultado particularmente ruim porque Montenegro é uma equipe difícil de bater", disse Hodgson. "Montenegro e Polônia terão que jogar na Inglaterra. Nós pensamos que ainda está em nossas mãos e precisamos ganhar estes dois jogos".

Na terça, a Inglaterra abriu 1 a 0 com um gol de Rooney logo no começo do primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final. Hodgson reconheceu que a sua seleção caiu de rendimento no segundo tempo.

"Para ganhar este jogo, tínhamos que jogar no segundo tempo como fizemos no primeiro", afirmou. "Eu penso que nós tocamos bem a bola e tivemos muito controle do meio-campo, mas no segundo tempo infelizmente perdemos esse controle. Montenegro teve um bom momento e empatou o jogo".

Com o resultado, a seleção de Montenegro lidera o Grupo H com 14 pontos, dois a mais do que a segunda colocada Inglaterra. Os ingleses voltam a jogar nas Eliminatórias no dia 6 de setembro, quando vão receber a Moldávia.