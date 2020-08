Inglaterra permite público no amistoso entre Brighton e Chelsea de sábado como teste

Os torcedores poderão assistir no estádio a um jogo de pré-temporada entre o Brighton e o Chelsea no próximo sábado, como parte dos eventos esportivos que estão sendo usados como teste para o retorno seguro dos espectadores na Inglaterra em meio à pandemia do novo coronavírus. O duelo será disputado no Amex Stadium, do Brighton, com 2.500 ingressos sendo disponibilizado para os torcedores, explicou o clube nesta quarta-feira.

Outros eventos usados como teste incluem um jogo de rúgbi entre Harlequins e Bath em 5 de setembro, a corrida de cavalos de St. Leger em Doncaster no dia 9, e uma partida do Campeonato Inglês Feminino de Futebol entre West Ham e Arsenal em 12 de setembro.

O governo britânico explicou que os "limites de capacidade vão variar com base nas individualidades das sedes e eventos, com mais testes a serem anunciados no devido momento."

O governo espera que haja uma reabertura total dos estádios para os torcedores em outubro. "Eu sei que os torcedores e seus times mal podem esperar para se reunir em estádios em todo o país, mas é fundamental que tenhamos uma abordagem cautelosa e gradual para conseguir a volta dos torcedores com segurança", disse Oliver Dowden, secretário de Estado da Cultura, Mídia e Esporte.

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson cancelou anteriormente os eventos-teste que teriam alguns torcedores presentes durante as duas primeiras semanas de agosto em meio aos temores sobre o aumento de infecções por coronavírus.

Um novo período de testes teve início em meados de agosto, com cerca de 300 espectadores presentes nos últimos dois dias no Campeonato Mundial de Sinuca em Sheffield.