Inglaterra retira protesto na Fifa contra Rússia

De acordo com as regras da Fifa, os candidatos na eleição da sede de uma Copa do Mundo não podem fazer comentários depreciativos sobre os rivais. Mas o presidente da candidatura da Rússia, Alexey Sorokin, teria dito a um jornal russo, na semana passada, que a capital inglesa possui um alto índice de criminalidade e problemas de jovens com o álcool.

Sorokin alegou que suas declarações tinham sido mal traduzidas pela imprensa inglesa, mas a candidatura da Inglaterra não aceitou a justificativa e entrou com o protesto formal na Fifa, que prometeu analisar o caso. Mas um encontro nesta quinta-feira entre os dirigentes dos dois países, com o devido pedido de desculpas, selou a paz entre eles.

Dirigentes das candidaturas da Rússia e da Inglaterra se encontraram em Zurique, na Suíça, onde aproveitaram a reunião do Comitê Executivo da Fifa para fazer lobby para a eleição do dia 2 de dezembro. Os dois países concorrem com as candidaturas conjuntas de Espanha/Portugal e Bélgica/Holanda para ser eleita a sede da Copa do Mundo de 2018.