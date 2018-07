Inglaterra supera a Escócia por 3 a 2 no Estádio de Wembley, em Londres

LONDRES - A Inglaterra levou a melhor sobre a Escócia no clássico mais antigo do futebol entre seleções. Com gol do estreante Rickie Lambert, de 31 anos, os ingleses venceram por 3 a 2 em amistoso disputado no Estádio de Wembley, em Londres. Os dois rivais não se enfrentavam há 14 anos.

O fim do jejum de duelos veio com uma estreia inesquecível para o atacante Rickie Lambert. Mesmo veterano, o jogador do Southampton fazia sua estreia com a camisa da seleção e teve a chance de balançar as redes em sua primeira partida e de decidir a partida. Aos 25 minutos do segundo tempo, ele subiu de cabeça e confirmou a vitória inglesa.

Antes, Morrison havia aberto o placar para a Escócia, aos 11 minutos de jogo. Walcott empatara aos 29, mas Miller havia deixado os escoceses em vantagem novamente aos 4 da etapa final. A virada inglesa teve início, então, com gol de Welbeck, aos 8. E Lambert cravou o triunfo no 111º confronto entre as duas seleções.

Enquanto a Inglaterra vencia o rival, a França tinha dificuldade para superar a Bélgica. Em Bruxelas, não passou do 0 a 0 no marcador. O resultado, porém, encerrou a sequência da seleção francesa de três derrotas seguidas. Maior aposta do ataque francês, Benzema manteve o jejum de gols. Ele não marca há 1.155 minutos.