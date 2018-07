Inglaterra tem 3 novidades em convocação para amistosos contra Alemanha e Brasil

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, convocou nesta quinta-feira 25 jogadores para os amistosos internacionais que a seleção do país fará contra Alemanha e Brasil, ambos no estádio de Wembley, em Londres, nos próximos dias 10 e 14, respectivamente.

Três atletas foram chamados pelo treinador para defender a equipe nacional pela primeira vez: o atacante Tammy Abraham, do Swansea, o meio-campista Ruben Loftus-Cheek, do Crystal Palace (ambos jogadores emprestados pelo Chelsea), e o defensor Joe Gomez, do Liverpool. Todos foram chamados por Southgate pelo desempenho nos clubes e na seleção sub-21 inglesa.

"Agora, estamos em posição na qual nos qualificamos para a Copa do Mundo e sempre quisemos olhar para o time e como queremos que ele evolua", explicou Gareth Southgate ao analisar a recente convocação em entrevista publicada no site da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

O comandante também exaltou a importância de testar jogadores mais novos que, caso correspondam de forma positiva pela equipe nacional, poderão fazer parte depois da lista de convocados para o Mundial de 2018, na Rússia.

"Esta é uma oportunidade para ver novos jogadores e uma maneira diferente de jogar. E acho que a beleza da minha posição (de técnico) é que conheço os jovens atletas no sistema. Esses rapazes são jogadores que, ao longo das faixas etárias, foram reconhecidos como os melhores e todos estão bem em seus clubes", afirmou o treinador, para depois concluir: "Esta é uma ótima oportunidade para ver se eles se encaixam na seleção principal e têm chance de ficar lá se estiverem bem".

A lista apresenta também o retorno do veterano Ashley Young, do Manchester United, que não vestia a camisa da Inglaterra desde um empate por 0 a 0 com Ucrânia, há quatro anos, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias para a Copa de 2014, no Brasil. Outro jogador reconvocado foi o defensor Danny Rose, do Tottenham, que esteve fora das últimas listagens por motivo de lesão.

O meio-campista Dele Alli, autor de dois gols pelo Tottenham na expressiva vitória por 3 a 1 sobre o Real Madrid, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões, também foi convocado por Southgate nesta quinta, assim como o atacante Harry Kane, que voltou a atuar pela equipe londrina contra o time espanhol após ter desfalcado o clube inglês em duas partidas por estar se recuperando de lesão.

Confira a lista de convocados da seleção inglesa:

Goleiros - Jack Butland (Stoke City), Joe Hart (West Ham) e Jordan Pickford (Everton).

Defensores - Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Joe Gomez (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Danny Rose (Tottenham), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City) e Ashley Young (Manchester United).

Meio-campistas - Dele Alli (Tottenham), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Harry Winks (Tottenham) e Jesse Lingard (Manchester United).

Atacantes - Tammy Abraham (Swansea City), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) e Jamie Vardy (Leicester).