Inglaterra tropeça e garante Brasil na final em Toulon

TOULON - A seleção brasileira olímpica está na final do Torneio de Toulon. Nesta quarta-feira foi jogada a quarta rodada do Grupo B, mas o Brasil não entrou em campo, uma vez que a chave tem cinco times e sempre um deles tem o direito de folgar. A equipe do técnico Alexandre Gallo acabou beneficiada pelo empate em 1 a 1 entre Coreia do Sul e Inglaterra.

Assim, a Coreia, que já fez suas quatro partidas, chegou a cinco pontos, enquanto a Inglaterra, depois de três jogos, tem quatro pontos. Nenhuma das duas equipes pode alcançar o Brasil, que venceu seus três compromissos até aqui e já soma nove pontos.

A final, domingo, será contra o vencedor do Grupo A, que tem a liderança da França, com nove pontos, seguida de Portugal, com sete. Os dois times se enfrentam na quinta, com os donos da casa jogando pelo empate. O Brasil ainda pega o Catar, sexta, para tentar fechar a primeira fase com 100% de aproveitamento.

Por conta do Torneio de Toulon, diversos times estão jogando o Brasileirão desfalcados. O São Paulo, por exemplo, só terá Rodrigo Caio e Ademilson depois da Copa. O Cruzeiro cedeu Alisson e Lucas Silva, enquanto o Botafogo está sem o zagueiro Dória e o Palmeiras joga desfalcado de Leandro.

O Torneio de Toulon, a principal competição não-oficial entre seleções de base, é jogado por atletas de até 21 anos. Assim, o grupo brasileiro que está na França tem idade para jogar a Olimpíada de 2016, quando o limite será de 23 anos.