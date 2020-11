Inglaterra vence amistoso contra Irlanda e se prepara para 'decisão' com Bélgica

A Inglaterra não teve dificuldades para vencer a Irlanda, nesta quinta-feira, por 3 a 0, em amistoso disputado no Estádio de Wembley, em Londres. O jogo serviu como preparação para as equipes que voltam a campo no domingo para a disputa da Liga das Nações.

Com um futebol rápido, de bom toque de bola e versátil no ataque, a Inglaterra mostrou sua força logo na primeira etapa com dois gols. O primeiro foi do capitão Maguire, de cabeça, aos 18 minutos. Aos 31, saiu o segundo, após bela jogada individual de Sancho. A finalização pelo lado esquerdo saiu seco e rasteiro.

No segundo tempo, em ritmo menos intenso a Inglaterra viu a Irlanda, mesmo com menos técnica, se esforçar para tentar diminuir a diferença. Mas quem voltou a movimentar o placar foram os ingleses, após marcação de pênalti de Christie em Saka. Dominic Calvert-Lewin bateu com grande categoria e fez 3 a 0.

A Inglaterra volta a campo neste domingo, quando vai disputar a quinta rodada do Grupo 2 da Série A da Liga Das Nações, fora de casa, diante da Bélgica. Os belgas lideram a chave com nove pontos, enquanto dinamarqueses e ingleses somam sete cada. A Islândia ainda não pontuou.

Já a Irlanda vai até País de Gales para fazer o quinto jogo do Grupo 4 da Série B. A seleção adversária soma dez pontos, enquanto a Finlândia acumula nove. Os irlandeses, eliminados da competição, têm apenas dois e os búlgaros, um.