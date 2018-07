Inglaterra vence de virada e elimina Suécia na Eurocopa Num dos melhores jogos da Eurocopa até aqui, com duas viradas no placar, a Inglaterra se deu melhor e, mesmo sem Rooney, viu seus atacantes brilharem para vencer a Suécia por 3 a 2, nesta sexta-feira, em Kiev, na Ucrânia. O resultado, válido pela segunda rodada do Grupo D, eliminou os suecos da competição.