Inglaterra fecha com 100% e Eslovênia vai jogar a repescagem

A Inglaterra passeou nas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Já garantida com bastante antecedência na competição, a seleção inglesa fechou nesta segunda-feira a sua campanha no qualificatório para o torneio continental com uma vitória por 3 a 0 sobre a Lituânia, fora de casa, e acumulou o seu décimo triunfo em dez jogos disputados pelo Grupo E.

A irretocável campanha da equipe nacional comandada por Roy Hodgson nas Eliminatórias da Euro foi encerrada com 31 gols marcados e apenas três contra. Curiosamente, a única seleção a ter balançado as redes dos ingleses neste qualificatório foi a Eslovênia, que nesta segunda se garantiu na repescagem por uma vaga na competição continental ao vencer San Marino por 2 a 0, fora de casa.

O resultado fez a Eslovênia chegar aos 16 pontos e assegurar a terceira colocação do Grupo E. Assim, o país também automaticamente eliminou a Estônia, que em casa ainda foi superada nesta segunda por 1 a 0 pela Suíça, esta já garantida por antecipação na Eurocopa e que fechou a sua campanha com 21 pontos na vice-liderança.

Os estonianos, por sua vez, estacionaram nos dez pontos e acabaram as Eliminatórias no quarto lugar do Grupo E. Com a mesma pontuação e no quinto lugar ficou a Lituânia, enquanto a lanterna da chave já estava garantida para a frágil seleção de San Marino, que contabilizou um mísero ponto em dez partidas disputadas.

Despreocupada com a situação dos seus adversários e preocupada em manter o seu bom momento e por tabela fechar as Eliminatórias da Eurocopa com 100% de aproveitamento, a seleção inglesa não se acomodou e já no primeiro tempo praticamente resolveu o jogo desta segunda-feira.

O seu primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando Ross Barkley acertou belo chute de fora da área que ainda bateu na trave direita do goleiro ucraniano antes de entrar na meta. E, pouco depois, aos 35, os ingleses ampliaram após boa tabela no ataque que foi concluída com um chute de Harry Kane, que deu sorte ao ver a bola bater na trave e no goleiro Giedrius Arlauskis antes de voltar em direção ao gol.

Com o jogo controlado, a Inglaterra selou o 3 a 0 aos 17 minutos da etapa final com um belo chute de Alex Oxlade-Chamberlain, que recebeu livre no lado direito da grande área e soltou a bomba. O goleiro Arlauskis ainda tocou na bola, mas ela entrou em seu ângulo esquerdo.

Já na vitória suíça sobre a Estônia, o único gol do jogo foi marcado por Ragnar Klavan, contra, no finalzinho do confronto. Os gols que garantiram a Eslovênia na repescagem com o triunfo por 2 a 0 sobre o San Marino foram feitos por Bostjan Cesar e Nejc Pecnik, já na etapa final.