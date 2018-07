Inglaterra vence e fecha Eliminatórias invicta; Eslováquia luta por repescagem

A seleção da Inglaterra fechou as Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, de forma invicta. Com a classificação ao Mundial garantida na última quinta-feira, os ingleses cumpriram tabela neste domingo e derrotaram a Lituânia por 1 a 0, fora de casa, terminando o Grupo F com 26 pontos, em uma campanha de 8 vitórias e 2 empates, após 10 rodadas.

+ Suécia faz 8 a 0 em Luxemburgo, amplia saldo e complica Holanda no Grupo A

O gol da vitória da Inglaterra foi mais uma vez marcado por sua maior estrela. Em uma cobrança de pênalti aos 27 minutos do primeiro tempo, o atacante Harry Kane garantiu os três pontos. O jogador do Tottenham, que vem tendo ótimos desempenhos no seu clube e na seleção, foi o autor do gol contra a Eslovênia, no estádio de Wembley, em Londres, que garantiu a vaga antecipada na última quinta-feira.

Outro destaque da 10.ª e última rodada do Grupo F foi a luta pelo segundo lugar, que dá o direito de brigar por uma vaga na repescagem. Quem se deu melhor foi a Eslováquia, que bateu a lanterna Malta em casa por 3 a 0 e ficou com 18 pontos. A mesma pontuação teve a Escócia, que arrancou um empate por 2 a 2 no final com a Eslovênia, como visitante, mas ficou atrás no saldo de gols (10 a 5). Os escoceses, fora de uma Copa de 1998, falharam mais uma vez, já que uma vitória seria o suficiente para se garantirem na repescagem.

A Eslováquia comemorou neste domingo a segunda colocação do Grupo F, mas ainda não está garantida na repescagem. Na Europa, as Eliminatórias contam com nove grupos de seis seleções cada. Avançam ao Mundial de fora direta os nove líderes e para a repescagem os oito melhores segundos colocados. Assim, os eslovacos terão de torcer bastante nesta segunda-feira e na terça, quando o qualificatório será encerrado.

Com os 18 pontos e saldo de gols de 10 da Eslováquia, cinco países já se garantiram na repescagem. São eles: França, Suécia ou Holanda, no Grupo A; Suíça ou Portugal, no Grupo B; Irlanda do Norte, no Grupo C; Dinamarca, no Grupo E; e Itália, no Grupo G.

Nas três chaves restantes, os eslovacos precisam de um resultado favorável: derrota ou empate da Sérvia contra a Geórgia ou empate entre País de Gales e Irlanda, no Grupo D; derrota ou empate da Grécia contra Gibraltar, no Grupo H; ou empate no duelo entre Ucrânia e Croácia, no Grupo I.