Inglaterra vence Eslovênia e se aproxima da Eurocopa de 2016

A Inglaterra está cada vez mais próxima de assegurar a sua presença na Eurocopa de 2016. Neste domingo, a equipe manteve 100% de aproveitamento no Grupo E das Eliminatórias ao derrotar a Eslovênia por 3 a 2, fora de casa, em duelo emocionante, definido apenas nos instantes finais.

Com o triunfo, a seleção inglesa chegou aos 18 pontos, na liderança disparada do Grupo E, com nove de vantagem para a Suíça, que ainda vai entrar em campo neste domingo, e para a própria Eslovênia.

Antes de assegurar o triunfo, porém, a Inglaterra levou alguns sustos, tanto que foram os eslovenos que abriram o placar da partida com Novakovic, aos 37 minutos. Mas aí brilhou Wilshere, que até hoje não havia feito gols pela seleção inglesa. De uma vez, porém, ele marcou dois, aos 12 e aos 27 minutos do segundo tempo.

A Eslovênia ainda reagiu e empatou o duelo com Pecnik aos 39 minutos. Mas Rooney, aos 41 minutos, assegurou mais um triunfo da seleção inglesa. Na próxima rodada do Grupo E, a Inglaterra receberá, em 5 de setembro, San Marino, última colocada, com um ponto, que nesta domingo perdeu por 2 a 0 para a Estônia, quarta colocada com sete pontos.

OUTROS JOGOS

Quem também "colocou um pé" na próxima Eurocopa foi a Áustria, que neste domingo conquistou um importante triunfo ao bater a Rússia por 1 a 0 em Moscou, com gol de Marc Janko, aos 33 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os austríacos chegaram aos 16 pontos, na liderança do Grupo G das Eliminatórias. Já a Rússia é a terceira colocada, com oito.

No outro jogo da chave já encerrado neste domingo, Liechtenstein (quinto, com 5 pontos) empatou por 1 a 1 com a Moldávia (sexto, com 2 pontos). Pelo Grupo C, a Ucrânia (terceira colocada, com 12 pontos) derrotou Luxemburgo (sexta, com um ponto), por 3 a 0.