Inglaterra vence Japão com dois gols contra em amistoso A Inglaterra enfrentou dificuldades, mas conseguiu superar o Japão por 2 a 1, neste domingo, de virada, na cidade de Graz, na Áustria, em partida de preparação para a disputa da Copa do Mundo da África do Sul. Para isso, porém, sofreu muito, já que desperdiçou um pênalti e contou com dois gols contra para triunfar.