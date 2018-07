Inglaterra vence o México por 3 a 1 na despedida de casa

A Inglaterra superou na segunda-feira o tinhoso time do México por 3 x 1, em Wembley, no seu último amistoso em casa antes de embarcar para a Copa da África do Sul.

Os gols de Ledley King, Peter Crouch e Glen Johnson - um golaço - deram brilho a uma atuação burocrática contra o talentoso México de Javier Aguirre.

A Inglaterra poupou atletas do Chelsea - Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard e Joe Cole - e o goleiro David James. King, James Milner e Robert Green tiveram então chances de provar que têm condições de irem à Copa.

O time da casa abriu o placar aos 17 minutos, com uma cabeçada do zagueiro King, aproveitando escanteio batido por Steven Gerrard e o bom passe de Crouch.

O México - time que abre a Copa, no dia 11, contra a anfitriã África do Sul - teve duas chances claras aos 30 minutos, quando Green fez grande defesa e Carlos Salcido chutou a bola na trave.

A Inglaterra ampliou aos 34, com Crouch aproveitando o rebote depois de uma cabeçada de Wayne Rooney que acertou o travessão.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Leighton Baines cometeu uma falha na linha de impedimento e deixou Guillermo Franco livre para tocar e diminuir.

Pouco depois do intervalo, Johnson marcou o terceiro gol inglês em um bonito chute.

A Inglaterra ainda fará um amistoso no dia 30 contra o Japão na Áustria, antes de decidir os 23 jogadores que disputarão a Copa. A seleção está no Grupo C, contra EUA, Argélia e Eslovênia.