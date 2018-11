Inglaterra vira sobre a Croácia, se classifica e rebaixa rival na Liga das Nações

A Inglaterra buscou uma classificação emocionante às semifinais da Liga das Nações da Uefa, neste domingo. No estádio Wembley, a seleção de Gareth Southgate saiu atrás no placar contra a Croácia, mas marcou duas vezes nos últimos 15 minutos, virou para 2 a 1 e garantiu a vaga. O resultado ainda rebaixou o adversário, algoz inglês na última Copa do Mundo.

A "vingança" da Inglaterra veio quatro meses depois da derrota por 2 a 1, na prorrogação, que a eliminou no Mundial da Rússia. O resultado levou a equipe a sete pontos no Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do torneio, deixando para trás a Espanha, que ficou em segundo com seis. A Croácia, com quatro, terminou em último e está rebaixada para a Liga B.

O que se viu no início da partida deste domingo foi um massacre da Inglaterra, ao menos na posse de bola e nas oportunidades criadas. Mas os donos da casa não estavam com a pontaria apurada e viram Raheem Sterling e Harry Kane, duas vezes, perderem chances incríveis nos primeiros minutos.

A pressão diminuiu, mas a Inglaterra seguiu superior no primeiro tempo e o gol parecia questão de tempo. Na volta do intervalo, porém, a Croácia conseguiu encaixar o contra-ataque e passou a assustar. Até abrir o placar aos 11 minutos. Brekalo deu ótima enfiada para Vlasic, que chegou tocando para o meio, para Kramaric. O atacante dominou, cortou a marcação duas vezes e bateu. A bola ainda desviou em Dier e matou o goleiro.

O gol embalou a Croácia, que melhorou e perdeu a chance de fazer o segundo logo depois, em contragolpe puxado por Perisic. E quando os visitantes eram superiores, saiu o empate. Aos 33, Walker cobrou lateral para a área, a defesa não conseguiu afastar e Kane, meio atrapalhado, tentou a finalização. A bola passou por baixo do goleiro e sobrou para Lingard empurrar para a rede.

Desta vez, foi a Inglaterra que cresceu com o gol, e aproveitaria para chegar à virada seis minutos depois. Após falta cobrada da esquerda, Kane se atirou de carrinho para finalizar para a rede, selando o triunfo e garantindo a classificação.