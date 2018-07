Inglaterra vira sobre a Noruega e avança às quartas no Mundial Feminino A seleção da Inglaterra também garantiu sua vaga nas quartas de final do Mundial Feminino, disputado no Canadá, nesta segunda-feira. As inglesas surpreenderam a Noruega, dona de um título mundial e presença frequente na lista das favoritas, ao vencer de virada, por 2 a 1, em Ottawa.