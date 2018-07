Inglaterra vira sobre Eslovênia e mantém 100% nas Eliminatórias

Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo, a Inglaterra vai bem desde o fim da competição no Brasil. Neste sábado, até tomou um susto ao sair atrás da Eslovênia em pleno Wembley, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 1, mantendo os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa/2016.

Apesar dos dois gols de Welbeck, o destaque da vitória foi Wayne Rooney. O atacante comemorou seu 100.º jogo com a camisa da Inglaterra fazendo o gol de empate, aos 14 minutos do segundo tempo, em pênalti que ele mesmo sofreu. Henderson, cabeceando contra o próprio gol, havia aberto o placar para a Eslovênia.

Em um chute estranho, enquanto caía, Welbeck pegou o rebote e empatou aos 21. Ele mesmo faria depois o terceiro, após bonita tabela com Sterling, aos 27, garantindo a vitória dos ingleses em Wembley.

Com a vitória, a Inglaterra foi a 12 pontos no Grupo E, na liderança. A Eslovênia caiu para o terceiro lugar, com seis, porque tem pior saldo de gols que a Lituânia. Ainda neste sábado, os lituanos visitam a Suíça, que só tem três pontos.