Inglaterra x Argentina: onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Inglaterra e Argentina se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stade Océane, na França, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo Feminina e com a possibilidade de deixar bem encaminhada a classificação para as oitavas de final.

Inglaterra x Argentina: transmissão

Inglaterra x Argentina terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também irá transmitir online pelo site e por seu aplicativo.

A Inglaterra estreou no Mundial com uma vitória por 2 a 1 sobre a Escócia. Assim, caso conquiste mais um resultado positivo fica em uma situação bem confortável para a última rodada, quando irá encarar o Japão.

A Argentina ainda depende apenas de si para se classificar, mas vencer o time inglês é fundamental. A equipe sul-americana empatou em 0 a 0 com o Japão na estreia e para não depender de outros resultados na última rodada, precisa somar os três pontos nesta sexta-feira.