Inglaterra x República Checa: onde assistir ao vivo ao confronto

Inglaterra e República Checa se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Wembley, em Londres, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Euro 2020.

Inglaterra x República Checa terá transmissão pelo EI Plus e Space e acompanhamento minuto a minuto do Estado. As duas seleções estão no Grupo A, ao lado de Bulgária, Kosovo e Montenegro. Ainda nesta sexta, Bulgária x Montenegro jogam também às 16h45.

Quarta colocada da última Copa do Mundo, a Inglaterra vem de cinco partidas sem derrotas, entre amistosos e Liga das Nações, mas o "English Team", como é conhecido, fará sua estreia no ano apenas nesta sexta-feira. Sua última exibição foi na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, dia 18 de novembro do ano passado.

Já a República Checa inicia mais uma nova fase, após ficar fora das últimas três Copas. O time também irá fazer seu primeiro jogo na temporada e servirá para os brasileiros terem uma ideia do que a seleção brasileira irá enfrentar na terça-feira, quando as equipes se enfrentam em amistoso. O último jogo dos checos foi no dia 19 de novembro do ano passado, quando derrotaram a Eslováquia por 1 a 0.