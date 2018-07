Inglês critica Anderson e elege brasileiro como 'o menos inteligente'

O brasileiro Anderson está mesmo em baixa no futebol inglês. Cotado pelos jornais do país para deixar o Manchester United em janeiro de 2015, o meia foi criticado pelo ex-companheiro de equipe, hoje jogador do Sunderland, Wes Brown.

Em uma entrevista dada ao canal oficial do Sunderland no Youtube, Brown foi perguntado sobre qual o jogador "menos inteligente" com que já havia atuado. "Eu não vou falar ninguém daqui, porque pode voltar para mim. Então eu vou pelo Anderson. Passei quatro anos com ele, e acredito que mesmo há muito tempo na Inglaterra ele não é capaz de falar inglês", disse.

Anderson chegou ao Manchester United em 2007, mas nunca convenceu e se manteve na reserva em boa parte desse período. Ainda sob o comando de Alex Ferguson, atuou em algumas partidas, mas seu desempenho foi prejudicado por uma série de lesões. A imprensa inglesa especula seu retorno ao Brasil no próximo ano, Grêmio e Flamengo seriam os clubes interessados na contratação.

Ainda na sessão de perguntas e respostas rápidas, Brown apontou Cristiano Ronaldo e Nani como os adversários mais rápidos que enfrentou, Laurent Blanc o mais lento e Giggs, o melhor.